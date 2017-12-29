Юниорская сборная Украины победила на старте "Кубка Четырех наций"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Будапеште начался традиционный турнир “Кубок Четырех наций”, участие в котором шестой год подряд принимает юниорская сборная команда Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФХУ, передает УНН.
В стартовый день соревнования подопечные Олега Игнатьева одержали волевую победу, в дополнительное время одолев сверстников из Польши.
“Сине-желтые” в течение всего матча владели игровым и территориальным преимуществом, однако первыми пропустили. Во время численного преимущества наша команда провалилась в обороне и Дамиан Тичински открыл счет в игре. Отыграться украинцы смогли лишь под занавес встречи, когда свое веское бомбардирское слово сказал Дмитрий Даниленко.
А в дебюте овертайма свой шанс использовал Феликс Морозов, принеся нашей команде победу — 2: 1.
Заметим, что в другом матче игрового дня Венгрия “Белые” победили Венгрию “Красных” со счетом 4: 3 в овертайме.
Добавим, что в следующих противостояниях подопечные Олега Игнатьева померяются силами с обеими венгерскими командами.
Как сообщал УНН, украинский хоккеист помог ХК “Юность” возглавить чемпионат Беларуси.