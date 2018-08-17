Юні спортсмени готуються до щорічного турніру з міні-футболу - ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Із 27-го по 29 серпня у Новій Каховці на Херсонщині проходитиме фінальний турнір "Шкіряний м'яч - Кубок Coca-Cola" у категорії U14. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
"Шкіряний м’яч" - це чудовий проект, який створює міцну основу для розвитку масового футболу в Україні, а запроваджені два роки тому змагання у віковій групі серед 14-річних дітей дали чудову можливість продовжити футбольне життя на всеукраїнській арені дітям, які не потрапили до команд, що виступають у змаганнях ДЮФЛ України", - зазначив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Учасниками турніру стануть вісім найкращих колективів, що зуміли вибороти путівку до фіналу з більш ніж шістьох тисяч дитячих команд у цій віковій групі: НВК № 2 (Нова Каховка, Херсонська обл.), ЗОШ № 16 (Вінниця), ЗОШ № 9 (Мирноград, Донецька обл.), Академічний ліцей (Івано-Франківськ), НВО № 6 (Кропивницький), Гімназія (Миргород, Полтавська обл.), НВК № 26 (Рівне), ЗОШ № 1 (Кролевець, Сумська обл.).
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Програма фіналу розпочнеться 27 серпня о 17:00 змаганнями з елементів техніки гри у футбол. О 18:30 відбудеться старт матчів групового етапу.
"Склади груп стануть відомі 27 серпня після проведення наради з представниками команд та жеребкування", - розповіли у ФФУ, додавши, що початок фінальної гри заплановано об 11:00 29 серпня.
Також повідомляється, що у рамках турніру ФФУ та Асоціація аматорського футболу України підготували для юних футболістів подарунки й нагороди. Їх отримають усі без виключення учасники фінального турніру.
"Будуть відзначені кращі гравці в кожній команді. Команди отримають комплекти футбольної форми й футбольні м’ячі", - розповіли у ФФУ.
Довідка ФФУ: "Шкіряний м’яч" — це наймасовіші футбольні змагання серед шкільних команд, які проводяться спільно Федерацією футболу України та Асоціацією аматорського футболу України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України і входять до програм спортивно-масових заходів українських шкіл. Турнір є спадкоємцем змагань із футболу на призи клубу "Шкіряний м’яч", які ведуть свою історію з 1965 року. Змагання на всеукраїнському рівні відновилися у 1998 році. Із того часу й до сьогодні турнір очолює ветеран київського "Динамо", кращий футболіст СРСР 1966 року, заслужений майстер спорту Андрій Біба.