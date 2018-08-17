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Юные спортсмены готовятся к ежегодному турниру по мини-футболу - ФФУ

Киев • УНН

 • 7722 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. С 27-го по 29 августа в Новой Каховке в Херсонской области будет проходить финальный турнир "Кожаный мяч - Кубок Coca-Cola" в категории U14. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

Юные спортсмены готовятся к ежегодному турниру по мини-футболу - ФФУ

"Кожаный мяч" - это замечательный проект, который создает прочную основу для развития массового футбола в Украине, а введенные два года назад соревнования в возрастной группе среди 14-летних детей дали прекрасную возможность продолжить футбольную жизнь на всеукраинской арене детям, которые не попали в команды, выступающие в соревнованиях ДЮФЛ Украины", - отметил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Участниками турнира станут восемь лучших коллективов, которые сумели завоевать путевку в финал из более чем шести тысяч детских команд в этой возрастной группе: УВК № 2 (Новая Каховка, Херсонская обл.), СОШ № 16 (Винница), СОШ № 9 (Мирноград, Донецкая обл.), Академический лицей (Ивано-Франковск), УВО № 6 (Кропивницкий) Гимназия (Миргород, Полтавская обл.), УВК № 26 (Ровно), СОШ № 1 (Кролевец, Сумская обл.).

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Программа финала начнется 27 августа в 17:00 соревнованиями по элементам техники игры в футбол. В 18:30 состоится старт матчей группового этапа.

"Составы групп станут известны 27 августа после проведения совещания с представителями команд и жеребьевки", - рассказали в ФФУ, добавив, что начало финальной игры запланировано в 11:00 29 августа.

Также сообщается, что в рамках турнира ФФУ и Ассоциация любительского футбола Украины подготовили для юных футболистов подарки и награды. Их получат все без исключения участники финального турнира.

"Будут отмечены лучшие игроки в каждой команде. Команды получат комплекты футбольной формы и футбольные мячи", - рассказали в ФФУ.

Справка ФФУ: "Кожаный мяч" - это самые массовые футбольные соревнования среди школьных команд, которые проводятся совместно Федерацией футбола Украины и Ассоциацией любительского футбола Украины в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, Министерством молодежи и спорта Украины и входят в программы спортивно-массовых мероприятий украинских школ. Турнир является наследником соревнований по футболу на призы клуба "Кожаный мяч", которые ведут свою историю с 1965 года. Соревнования на всеукраинском уровне возобновились в 1998 году. С тех пор и по сей день турнир возглавляет ветеран киевского "Динамо", лучший футболист СССР 1966 года, заслуженный мастер спорта Андрей Биба.

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