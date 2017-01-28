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Юні павлоградці перемогли на творчому фестивалі в Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ-ДНІПРО. 28 січня. УНН. Вихованці павлоградської дитячої музичної школи № 1 стали лауреатами Міжнародного фестивалю-конкурсу “Мелодія зимової Чехії”, який проходив у Празі. Про це УНН-Центр повідомили у Дніпропетровській ОДА.

У Ксенії Шкарупи — перше місце у номінації “Образотворче мистецтво”. На суд журі вона представила п’ять робіт, виконаних маслом та гуашшю — “Мій рідний край”, “Спасо-нерукотворного образа кафедральний собор”, “Подих весни”, “Літній ранок” та натюрморт.

Друге місце посів фортепіанний дует Дарини Єрьоміної та Єлизавети Коваленко. Дівчата виконували “Полювання” Шостаковича та “Джазовий вальс” Хромушина.

Фестиваль “Мелодія зимової Чехії” проходить щороку. Це відкритий простір для розвитку культурних міжнародних контактів, зміцнення дружби між дітьми різних країн.

До участі запрошуються колективи різних жанрів: академічні, народні хори, вокальні та хореографічні ансамблі, солісти народного і класичного танцю, оркестри та ансамблі струнних, духових та народних інструментів, фольклорні колективи. Вік учасників — від 6 до 26 років.

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