Юные павлоградцы победили на творческом фестивале в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР. 28 января. УНН. Воспитанники павлоградской детской музыкальной школы № 1 стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса "Мелодия зимней Чехии", который проходил в Праге. Об этом УНН-Центр сообщили в Днепропетровской ОГА.
У Ксении Шкарупы - первое место в номинации "Изобразительное искусство". На суд жюри она представила пять работ, выполненных маслом и гуашью - "Мой родной край", "Спасо-Нерукотворного образа кафедральный собор", "Дыхание весны", "Летнее утро" и натюрморт.
Второе место занял фортепианный дуэт Дарьи Ереминой и Елизаветы Коваленко. Девушки исполняли "Охота" Шостаковича и "Джазовый вальс" Хромушина.
Фестиваль "Мелодия зимней Чехии" проходит ежегодно. Это открытое пространство для развития культурных международных контактов, укрепление дружбы между детьми разных стран.
К участию приглашаются коллективы различных жанров: академические, народные хоры, вокальные и хореографические ансамбли, солисты народного и классического танца, оркестры и ансамбли струнных, духовых и народных инструментов, фольклорные коллективы. Возраст участников - от 6 до 26 лет.