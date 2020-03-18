ЮНЕСКО: близько 850 мільйонів дітей у світі не відвідують школу через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За даними ЮНЕСКО, у світі понад 849 мільйонів дітей не ходять до школи через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посилання на CNN.
"Коронавірус негативно впливає на освіту понад 849 мільйонів дітей у всьому світі”, - повідомили в ЗМІ.
Зокрема, вказано, що влада 113 країн світу закрили учбові заклади для дітей, підлітків та дорослих, щоб стримати поширення коронавірусу.
“За даними ЮНЕСКО, 102 країни закрили навчальні заклади, що зачепило 849,4 мільйонів дітей та підлітків", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, 5 березня школи не відвідували 290 мільйонів учнів.