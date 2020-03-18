ЮНЕСКО: около 850 млн детей в мире не посещают школу из-за коронавируса

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108887 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110889 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109411 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119973 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102438 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106462 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106901 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131715 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130522 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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ЮНЕСКО: около 850 млн детей в мире не посещают школу из-за коронавируса

ЮНЕСКО: около 850 млн детей в мире не посещают школу из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13216 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. По данным ЮНЕСКО, в мире более 849 млн детей не ходят в школу из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Коронавирус негативно влияет на образование более 849 млн детей во всем мире", - сообщили в СМИ.

В частности, указано, что власти 113 стран мира закрыли учебные заведения для детей, подростков и взрослых, чтобы сдержать распространение коронавируса.

"По данным ЮНЕСКО, 102 страны закрыли учебные заведения, что затронуло 849,4 млн  детей и подростков", - указано в сообщении.

Напомним, 5 марта школы не посещали 290 млн учеников.

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