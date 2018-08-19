Юнацькі футболісти збірної України пробилися до фіналу меморіалу Баннікова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Києві відбувся матч третього туру меморіалу Баннікова, в якому юнацька збірна України зустрілася зі збірною Грузії. Про це повідомляє ФФУ, передає УНН.
Збірна України U-17 зустрічалася в останньому матчі в групі проти команди Грузії. Минулорічний переможець турніру став головним конкурентом “синьо-жовтих” у квартеті, обігравши збірну Литви та зігравши внічию з командою Словаччини.
Як і в матчі з литовцями, Володимир Єзерський надав своїм підопічним завдання заволодіти ініціативою з перших хвилин та за рахунок пресингу змусити грузинів помилятися біля свого штрафного майданчика. У підсумку обрана тактика спрацювала, і вже на п’ятій хвилині господарі відкрили рахунок. Після атаки правим флангом і прострілу до карного майданчика грузинів першим на м’ячі опинився Віктор Блізніченко. На жаль, герой першого тайму на 25-й хвилині був вимушений залишити поле через травму.
Не зважаючи на мінімальний рахунок, у цілому українці впевнено виглядали на полі і не давали грузинам можливості турбувати Руслана Нещерета. Більше того, в середині другого тайму господарі забили другий м’яч після того, як Георгій Судаков реалізував пенальті. Цей гол став для нього другим на турнірі.
Інтрига повернулася майже одразу. Вже за хвилину суддя знову вказав на центр поля. Максим Шевченко жорстко у власному майданчику обійшовся з суперником, і Георгій Абуашвілі реалізував пенальті.
Втім, підопічні Єзерського додали у швидкості, і Рязанцев, який за кілька хвилин до цього вийшов на заміну, забив третій м’яч, поставши крапку в матчі — 3:0.
Зауважимо, що збірна України після трьох перемог впевнено посіла перше місце в групі й вийшла до фіналу, в якому зустрінеться зі збірною Туреччини.
Також додамо, вирішальна гра відбудеться 19 серпня на стадіоні ім. Віктора Баннікова. Початок — о 17.00.