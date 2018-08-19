Юношеские футболисты сборной Украины пробились в финал мемориала Банникова

Сборная Украины U-17 встречалась в последнем матче в группе против команды Грузии. Прошлогодний победитель турнира стал главным конкурентом “сине-желтых” в квартете, обыграв сборную Литвы и сыграв вничью с командой Словакии.

Как и в матче с литовцами, Владимир Езерский предоставил своим подопечным задание завладеть инициативой с первых минут и за счет прессинга заставить грузин ошибаться у своей штрафной. В итоге выбранная тактика сработала, и уже на пятой минуте хозяева открыли счет. После атаки правым флангом и прострела в штрафную грузин первым на мяче оказался Виктор Близниченко. К сожалению, герой первого тайма на 25-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Несмотря на минимальный счет, в целом украинцы уверенно выглядели на поле и не давали грузинам возможности беспокоить Руслана Нещерета. Более того, в середине второго тайма хозяева забили второй мяч после того, как Георгий Судаков реализовал пенальти. Этот гол стал для него вторым на турнире.

Интрига вернулась почти сразу. Уже через минуту судья снова указал на центр поля. Максим Шевченко жестко в собственной площадке обошелся с соперником, и Георгий Абуашвили реализовал пенальти.

Впрочем, подопечные Езерского прибавили в скорости, и Рязанцев, который за несколько минут до этого вышел на замену, забил третий мяч, представ точку в матче — 3:0.

Заметим, что сборная Украины после трех побед уверенно заняла первое место в группе и вышла в финал, в котором встретится со сборной Турции.

Также добавим, решающая игра состоится 19 августа на стадионе им. Виктора Банникова. Начало — в 17.00.