Юношеские футболисты сборной Украины пробились в финал мемориала Банникова

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 18259 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 45395 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 126696 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 235659 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 182053 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 247747 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 278112 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222268 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252609 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209685 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 52322 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 32093 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 37325 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 29537 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 25524 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 302295 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 273750 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 358561 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 514272 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 602624 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 44927 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 247747 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 89912 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 85529 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 90644 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Юношеские футболисты сборной Украины пробились в финал мемориала Банникова

Киев • УНН

 • 9347 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве состоялся матч третьего тура мемориала Банникова, в котором юношеская сборная Украины встретилась со сборной Грузии. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.

Юношеские футболисты сборной Украины пробились в финал мемориала Банникова

Сборная Украины U-17 встречалась в последнем матче в группе против команды Грузии. Прошлогодний победитель турнира стал главным конкурентом “сине-желтых” в квартете, обыграв сборную Литвы и сыграв вничью с командой Словакии.

Как и в матче с литовцами, Владимир Езерский предоставил своим подопечным задание завладеть инициативой с первых минут и за счет прессинга заставить грузин ошибаться у своей штрафной. В итоге выбранная тактика сработала, и уже на пятой минуте хозяева открыли счет. После атаки правым флангом и прострела в штрафную грузин первым на мяче оказался Виктор Близниченко. К сожалению, герой первого тайма на 25-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Несмотря на минимальный счет, в целом украинцы уверенно выглядели на поле и не давали грузинам возможности беспокоить Руслана Нещерета. Более того, в середине второго тайма хозяева забили второй мяч после того, как Георгий Судаков реализовал пенальти. Этот гол стал для него вторым на турнире.

Интрига вернулась почти сразу. Уже через минуту судья снова указал на центр поля. Максим Шевченко жестко в собственной площадке обошелся с соперником, и Георгий Абуашвили реализовал пенальти.

Впрочем, подопечные Езерского прибавили в скорости, и Рязанцев, который за несколько минут до этого вышел на замену, забил третий мяч, представ точку в матче — 3:0.

Заметим, что сборная Украины после трех побед уверенно заняла первое место в группе и вышла в финал, в котором встретится со сборной Турции.

Также добавим, решающая игра состоится 19 августа на стадионе им. Виктора Банникова. Начало — в 17.00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.14
Bitcoin
$76,264.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,040.96
Ethereum
$1,483.72