Юнацька збірна України з футболу виграла у Франції на старті ЧЄ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У стартовому поєдинку Євро-2018 (U-19) українська команда під орудою Олександра Петракова виграла у збірної Франції. Про це повідомляє ФФУ, передає УНН.
Практично всі в цій грі віддавали перевагу супернику українців. Однак у першому таймі команда Петракова показала зуби. А будь ефективнішими дії “синьо-жовтих” у контргрі, усе могло б скластися ще краще.
Рахунок відкрили українці. На 13-й хвилині після розіграшу стандарту Цітаішвілі, хитнувши захисника, пробив у ближній кут — 1:0. За 10 хвилин французи відігралися — влучним пострілом відзначився Гуйтан.
У другому таймі французи посилили тиск на ворота Кучерука. Міг забивати Маоліда, але з лінії воротарської пробив вище цілі. Українці відповіли небезпечним ударом Булеци. А на 65-й хвилині Супряга змусив порушити правила Сарра. Цей фол арбітр оцінив прямою червоною карткою.
При грі у більшості команда Петракова почала диктувати супротивнику свої умови. На 83-й хвилині повинен був забивати Цітаішвілі, але переможний гол провів таки Булеца. На 86-й хвилині стрімка контратака завершилася влучним пострілом півзахисника “Динамо” — 2:1.
Склад України (U-19): Кучерук, Миколенко, Бондар, Попов, Корнієнко, Хахльов (Бєляєв, 90+1), Дришлюк, Конопля, Булеца (Ременюк, 89), Цітаішвілі (Мусолітін, 90+4), Супряга.
Відзначимо, що в іншій зустрічі групи Англія у результативній манері завдали поразки Туреччині — 3:2.