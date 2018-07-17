Юношеская сборная Украины по футболу выиграла у Франции на старте ЧЕ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В стартовом поединке Евро-2018 (U-19) украинская команда под руководством Александра Петракова выиграла у сборной Франции. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Практически все в этой игре предпочитали сопернику украинцев. Однако в первом тайме команда Петракова показала зубы. А любой эффективными действия “сине-желтых” в контригре, все могло бы сложиться еще лучше.
Счет открыли украинцы. На 13-й минуте после розыгрыша стандарта Цитаишвили, качнув защитника, пробил в ближний угол — 1:0. За 10 минут французы отыгрались — точным выстрелом отметился Гуйтан.
Во втором тайме французы усилили давление на ворота Кучерука. Мог забивать Маолида, но с линии вратарской пробил выше цели. Украинцы ответили опасным ударом Булеца. А на 65-й минуте Супряга заставил нарушить правила Сарра. Этот фол арбитр оценил прямой красной карточкой.
При игре в большинстве команда Петракова начала диктовать противнику свои условия. На 83-й минуте должен был забивать Цитаишвили, но победный гол провел таки Булеца. На 86-й минуте стремительная контратака завершилась точным выстрелом полузащитника “Динамо” — 2:1.
Состав Украина (U-19): Кучерук, Миколенко, Бондарь, Попов, Корниенко, Хахлев (Беляев, 90 + 1), Дрышлюк, Конопля, Булеца (Ременюк, 89), Цитаишвили (Мусолитин, 90 + 4), Супряга.
Отметим, что в другой встрече группы Англия в результативной манере нанесли поражение Турции — 3:2.