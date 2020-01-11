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Юнацька Олімпіада-2020: український фігурист відзначився кращим результатом кар'єри

Київ • УНН

 • 13941 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Фігурист Андрій Кокура продемонстрував вдалий старт на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які розпочалися в Лозанні, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

В одиночному катанні українець з результатом 62,48 встановив свій особистий рекорд у короткій програмі, посівши високе 6 місце.

"Мені вдалося достатньо непогано виконати свій прокат. В мене був недокрут на каскаді, можна було краще виконати аксель, недопрацював оберти. Але в цілому, дійсно, це мій найкращий результат у короткій програмі. Буду й надалі робити все від мене залежне, щоб гарно підготуватися до виступу у довільній програмі", - зізнався наш спортсмен.

Відзначимо, свій виступ на ЮОІ-2020 Андрій продовжить 12 січня у довільній програмі.

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