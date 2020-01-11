Юношеская Олимпиада-2020: украинский фигурист отличился лучшим результатом карьеры

В одиночном катании украинец с результатом 62,48 установил свой личный рекорд в короткой программе, заняв высокое 6 место.

"Мне удалось достаточно неплохо выполнить свой прокат. У меня был недокрут на каскаде, можно было лучше выполнить аксель, недоработал обороты. Но в целом, действительно, это мой лучший результат в короткой программе. Буду и впредь делать все от меня зависящее, чтобы хорошо подготовиться к выступлению в произвольной программе", - признался наш спортсмен.

Отметим, свое выступление на ЮОИ 2020 Андрей продолжит 12 января в произвольной программе.