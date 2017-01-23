Юнак впав із залізничного мосту в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Юнак впав із триметрової висоти на залізничному мосту Києва, внаслідок чого отримав травми та був госпіталізований. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався вночі 21 січня в Солом'янському районі столиці.
Відомо, що 25-річний хлопець заліз на стічну трубу залізничного мосту, але не втримався і впав із 3-метрової висоти.
Його госпіталізували до політравматологічного відділення однієї з київських лікарень із закритою травмою грудної клітки та живота.
Обставини того, що юнак робив вночі на мосту і чому він туди заліз, наразі не відомі.
Як повідомляв УНН, у липні минулого року два підлітка впали з недобудованого Подільського мосту в столиці та отримали травми.