Юноша упал с железнодорожного моста в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Юноша упал с трехметровой высоты на железнодорожном мосту Киева, в результате чего получил травмы и был госпитализирован. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Инцидент произошел ночью 21 января в Соломенском районе столицы.
Известно, что 25-летний парень залез в сточную трубу железнодорожного моста, но не удержался и упал с 3-метровой высоты.
Его госпитализировали в политравматологичное отделение одной из киевских больниц с закрытой травмой грудной клетки и живота.
Обстоятельства, что юноша делал ночью на мосту и почему он туда залез, пока не известны.
Как сообщал УНН, в июле прошлого года два подростка упали с недостроенного Подольского моста в столице и получили травмы.