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Юноша упал с железнодорожного моста в Киеве

Юноша упал с железнодорожного моста в Киеве

Киев • УНН

 • 21417 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Юноша упал с трехметровой высоты на железнодорожном мосту Киева, в результате чего получил травмы и был госпитализирован. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Инцидент произошел ночью 21 января в Соломенском районе столицы.

Известно, что 25-летний парень залез в сточную трубу железнодорожного моста, но не удержался и упал с 3-метровой высоты.

Его госпитализировали в политравматологичное отделение одной из киевских больниц с закрытой травмой грудной клетки и живота.

Обстоятельства, что юноша делал ночью на мосту и почему он туда залез, пока не известны.

Как сообщал УНН, в июле прошлого года два подростка упали с недостроенного Подольского моста в столице и получили травмы.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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