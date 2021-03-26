Юлія Тимошенко: “Мотор Січ” — підстава для міжнародного конфлікту, попереду китайські санкції до України

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Тим часом, українські політики готуються до різкого погіршення відносин України зі своїм найбільшим зовнішньоторговельним партнером в разі завершення націоналізації запорізького підприємства.

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“Ми взяли до відома відповідні повідомлення, — заявила сьогодні на брифінгу в Пекіні офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньїн у відповідь на питання про підготовку націоналізації української компанії, в якій китайським компаніям належить контрольним пакет акцій. — Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських підприємств і інвесторів відповідно до закону і належним чином вирішувала пов’язані з цим питання”.

Так вона прокоментувала останні події, пов’язані з націоналізацією “Мотор Січ”: передачу 100% акцій компанії державному агентству АРМА з ініціативи СБУ, включаючи контрольний пакет китайських компаній і близько 19% акцій тисяч міноритарних акціонерів, а згодом президент України Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію “Мотор Січ”.

Реакція українських політиків

Українські політики очікують жорстких санкцій з боку КНР, в тому числі обмежень у сфері торгівлі, які можуть підірвати хитку економічну стабільність в країні.

“Це початок напружених міжнародних відносин між Україною і Китаєм, — заявила лідер партії” Батьківщина “, екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. — Я хочу нагадати і уряду, і президенту, і всім іншим: Китай купує наші товари, наші послуги, нашу аграрну продукцію і багато іншого. Китай може застосувати санкції до України і це буде означати, що ми втратимо мільярди, не маючи права торгувати з Китаєм і поставляти туди українську продукцію. Мене дуже лякає, що, не розуміючи наслідків, махають шашкою направо і наліво”, - сказала політик про дії України щодо її найбільшого торгового партнера.

Юлія Тимошенко закликала українську владу до цивілізованого діалогу з Пекіном щодо проблематики “Мотор Січ” на вищому політичному і професійному рівні:

“Ситуація з ”Мотор Січ “- це підстава для міжнародного конфлікту, необхідно негайно починати переговорний процес, тому що Україна в одному кроці від санкцій. [Українська влада], як дитина, що хапається за гарячу сковороду — вона не знала, що буде опік. Можна з 9-го поверху стрибнути з криками “Ура!”, Але закінчиться це смертю. Вони зараз кожен день спускають Україну з 9-го поверху“, - описала Юлія Тимошенко дії української влади і наслідки націоналізації” Мотор Січ “для україно-китайських відносин.

Голова ВО “Свобода” Олег Тягнибок нагадав, що Київ зробив протизаконні дії щодо блокування нормальної співпраці української “Мотор Січ” з компаніями з Китаю з ініціативи США, і зазначив, що виплата компенсацій китайським компаніям може привести до значних бюджетних втрат для України.

“Китайські інвестори вже вимагають (вдумайтеся в цю суму!) 3,6 мільярда доларів компенсації (за втрачені інвестиції, не одержаний майбутній прибуток і будівництво допоміжних об’єктів в Китаї). Йдеться про понад 10% всього річного бюджету України. З яких коштів і як це буде оплачено? Чи збирається влада зобов’язати саме [колишнього власника контрольного пакета акцій „Мотор Січ“ В’ячеслава] Богуслаєва виплатити компенсацію Китаю в повному обсязі?”, - розповів політик.

Нагадаємо

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладення арешту на цілісний майновий комплекс і 100% акцій АТ “Мотор Січ”.

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