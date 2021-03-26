Юлія Тимошенко: “Мотор Січ” — підстава для міжнародного конфлікту, попереду китайські санкції до України

ukru
21:00 • 24585 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 57252 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 50624 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 95610 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 61244 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95464 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116097 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144554 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184107 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311465 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 103062 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100997 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 104061 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100210 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 93107 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 57816 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311465 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245692 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339367 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332831 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63516 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109940 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110741 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107711 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121132 перегляди
Актуальне
Юлія Тимошенко: “Мотор Січ” — підстава для міжнародного конфлікту, попереду китайські санкції до України

Юлія Тимошенко: “Мотор Січ” — підстава для міжнародного конфлікту, попереду китайські санкції до України

Київ • УНН

 • 27510 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що стежать за розвитком подій на “Мотор Січ”, а також вперше використали формулювання про “вимогу” до української влади захистити інтереси китайських власників контрольного пакета акцій. Про це пише УНН.

Деталі

Тим часом, українські політики готуються до різкого погіршення відносин України зі своїм найбільшим зовнішньоторговельним партнером в разі завершення націоналізації запорізького підприємства.

Цитата

“Ми взяли до відома відповідні повідомлення, — заявила сьогодні на брифінгу в Пекіні офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньїн у відповідь на питання про підготовку націоналізації української компанії, в якій китайським компаніям належить контрольним пакет акцій. — Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських підприємств і інвесторів відповідно до закону і належним чином вирішувала пов’язані з цим питання”.

Так вона прокоментувала останні події, пов’язані з націоналізацією “Мотор Січ”: передачу 100% акцій компанії державному агентству АРМА з ініціативи СБУ, включаючи контрольний пакет китайських компаній і близько 19% акцій тисяч міноритарних акціонерів, а згодом президент України Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію “Мотор Січ”.

Реакція українських політиків

Українські політики очікують жорстких санкцій з боку КНР, в тому числі обмежень у сфері торгівлі, які можуть підірвати хитку економічну стабільність в країні.

“Це початок напружених міжнародних відносин між Україною і Китаєм, — заявила лідер партії” Батьківщина “, екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. — Я хочу нагадати і уряду, і президенту, і всім іншим: Китай купує наші товари, наші послуги, нашу аграрну продукцію і багато іншого. Китай може застосувати санкції до України і це буде означати, що ми втратимо мільярди, не маючи права торгувати з Китаєм і поставляти туди українську продукцію. Мене дуже лякає, що, не розуміючи наслідків, махають шашкою направо і наліво”, - сказала політик про дії України щодо її найбільшого торгового партнера.

Юлія Тимошенко закликала українську владу до цивілізованого діалогу з Пекіном щодо проблематики “Мотор Січ” на вищому політичному і професійному рівні:

“Ситуація з ”Мотор Січ “- це підстава для міжнародного конфлікту, необхідно негайно починати переговорний процес, тому що Україна в одному кроці від санкцій. [Українська влада], як дитина, що хапається за гарячу сковороду — вона не знала, що буде опік. Можна з 9-го поверху стрибнути з криками “Ура!”, Але закінчиться це смертю. Вони зараз кожен день спускають Україну з 9-го поверху“, - описала Юлія Тимошенко дії української влади і наслідки націоналізації” Мотор Січ “для україно-китайських відносин.

Голова ВО “Свобода” Олег Тягнибок нагадав, що Київ зробив протизаконні дії щодо блокування нормальної співпраці української “Мотор Січ” з компаніями з Китаю з ініціативи США, і зазначив, що виплата компенсацій китайським компаніям може привести до значних бюджетних втрат для України.

“Китайські інвестори вже вимагають (вдумайтеся в цю суму!) 3,6 мільярда доларів компенсації (за втрачені інвестиції, не одержаний майбутній прибуток і будівництво допоміжних об’єктів в Китаї). Йдеться про понад 10% всього річного бюджету України. З яких коштів і як це буде оплачено? Чи збирається влада зобов’язати саме [колишнього власника контрольного пакета акцій „Мотор Січ“ В’ячеслава] Богуслаєва виплатити компенсацію Китаю в повному обсязі?”, - розповів політик.

Нагадаємо

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладення арешту на цілісний майновий комплекс і 100% акцій АТ “Мотор Січ”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ду Тао, президент Skyrizon про арешт 100% акцій “Мотор Січ”: “Це кричуще відкрите пограбування”

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79