Ду Тао, президент Skyrizon про арешт 100% акцій "Мотор Січ": "Це кричуще відкрите пограбування"

“Це образа принципу справедливості, попрання світового торгового порядку і зрада всього українського народу. Це дурний і варварський, підлий і безсоромний, брудний і нудотний сучасний фарс. — заявив Ду Тао. — Режисер і актори якого насправді є урядом однієї суверенної держави, яке виставляє напоказ верховенство закону, справедливість і цивілізацію, а на ділі демонструє абсолютно протилежну поведінку. Його єдина мета — спробувати завоювати прихильність і схвалення іноземних господарів, безмежно політизуючи комерційні проекти. Тільки для того, щоб задовольнити власні егоїстичні бажання і продовжувати дурити народ, зраджувати країну і узурпувати владу. У нас (в Китаї) це називається не просто „сліпа гонитва за грошима“, а „повністю втратив людську подобу“. Шкода, що „Мотор Січ“ і багато тисяч працівників підприємства стануть жертвами цього фарсу”.

“Це вже п’ята незаконна і зловмисна дія подібного характеру за чотири роки, п’ятий арешт акцій, які належать китайським інвесторам і грубе порушення прав всіх 100% акціонерів „Мотор Січ“, — заявив президент компанії-акціонера „Мотор Січ“. — Просто кричуще, відкрите пограбування — я не можу знайти інших слів, щоб описати таку поведінку”.

Ду Тао додав, що розпочата Україною націоналізація підприємства не вирішує стратегічних завдань подальшого існування і розвитку “Мотор Січ”.

“Для процвітання „Мотор Січ“ набагато важливіше інше. І питання інші: де в майбутньому довгостроковий ринок? Де реальні і термінові замовлення? Як модернізувати технології, як провести зміну поколінь продуктів і як оновити виробничі обладнання? І як гарантуються робочі місця і добробут робітників? Особисто я вважаю, що якщо будуть тільки порожні гасла, бліді слова і невиконані обіцянки, то заяви на тему „націоналізація „Мотор Січ“ може захистити національні інтереси України“ — повна брехня”, — сказав президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, зазначивши, що багатотисячний колектив запорізького заводу опинився в заручниках і стане однією з перших жертв цього фарсу. Сама ж китайська Skyrizon націлена продовжити розвиток проектів в сфері авіації за участю української “Мотор Січ” або без неї: “Ми приватна компанія, і самі вибираємо, чим займатися, виходячи з ринкової кон’юнктури. І наша основна мета та фокус — ринок комерційної авіації в Китаї і в усьому світі”, — казав Ду Тао і нагадав, що ринок цивільної авіації Китаю — єдиний в світі ємний і перспективний, куди прагнуть всі глобальні лідери в сфері авіабудування.

Як відомо, китайські власники контрольного пакета акцій мають намір стягнути компенсацію з України в міжнародному арбітражі за заподіяння їм шкоди в розмірі 3,6 млрд доларів. В даний час Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment нарівні з представленої ним компанією, а також її бенефіціаром Ван Цзінем і представником Skyrizon в Україні Чен Хойшеном опинилися під дією санкцій з заморожуванням активів і забороною на в’їзд в країну, які були введені указом президента Володимира Зеленського на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони за ініціативою СБУ. Зараз компанія оскаржує цей указ у Верховному суді України, домагаючись його скасування як протизаконного і бездоказового.