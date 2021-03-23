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Ду Тао, президент Skyrizon об аресте 100% акций "Мотор Сич": "Это вопиющее открытое ограбление"

Ду Тао, президент Skyrizon об аресте 100% акций "Мотор Сич": "Это вопиющее открытое ограбление"

Киев  •  УНН

 • 26750 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Заявления представителей украинской власти о том, что национализация “Мотор Сич” служит защите национальных интересов Украины — полная ложь, заявил в интервью Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. Так он прокомментировал решение Шевченковского районного суда Киева, который по инициативе Службы безопасности Украины вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО “Мотор Сич” с последующей их передачей государственному агентству АРМА, а затем, возможно, концерну “Укроборонпром”.

“Это оскорбление принципа справедливости, попрание мирового торгового порядка и предательство всего украинского народа. Это глупый и варварский, подлый и бесстыдный, грязный и тошнотворный современный фарс. — заявил Ду Тао. — Режиссёр и актёры которого на самом деле являются правительством одного суверенного государства, которое выставляет напоказ верховенство закона, справедливость и цивилизацию, а на деле демонстрирует совершенно обратное поведение. Его единственная цель — попытаться завоевать расположение и одобрение иностранных хозяев, безгранично политизируя коммерческие проекты. Только для того, чтобы удовлетворить собственные эгоистичные желания и продолжать дурачить народ, предавать страну и узурпировать власть. У нас (в Китае) это называется не просто „слепая погоня за деньгами“, а „полностью потерял человеческий облик“. Жаль, что „Мотор Сич“ и многие тысячи работников предприятия станут жертвами этого фарса”.

“Это уже пятое незаконное и злонамеренное действие подобного характера за четыре года, пятый арест принадлежащих китайским инвесторам акций и грубейшее нарушение прав всех 100% акционеров „Мотор Сич“, — заявил президент компании-акционера „Мотор Сич“. — Просто вопиющее, открытое ограбление — я не могу найти других слов, чтобы описать такое поведение”.

Ду Тао добавил, что предпринятая Украиной национализация предприятия не решает стратегических задач дальнейшего существования и развития “Мотор Сич”.

“Для процветания „Мотор Сич“ намного важнее другое. И вопросы другие: где в будущем долгосрочный рынок? Где реальные и срочные заказы? Как модернизировать технологии, как произвести смену поколений продуктов и как обновить производственные оборудования? И как гарантируются рабочие места и благосостояние рабочих? Лично я считаю, что если будут только пустые лозунги, бледные слова и невыполненные обещания, то заявления на тему „национализация „Мотор Сич“ может защитить национальные интересы Украины“ — полная ложь”, — сказал президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, отметив, что многотысячный коллектив запорожского завода оказался в заложниках и станет одной из первых жертв этого фарса. Сама же китайская Skyrizon нацелена продолжить развитие проектов в сфере авиации при участии украинской “Мотор Сич” или без нее: “Мы частная компания, и сами выбираем, чем заниматься, исходя из рыночной конъюнктуры. И наша основная цель и фокус — рынок коммерческой авиации в Китае и во всем мире”, — казал Ду Тао и напомнил, что рынок гражданской авиации Китая — единственный в мире емкий и перспективный, куда стремятся все глобальные лидеры в сфере авиастроения.

Как известно, китайские собственники контрольного пакета акций намерены взыскать компенсацию с Украины в международном арбитраже за причинение им ущерба в размере 3,6 млрд долларов. В настоящее время Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment наравне с представляемой им компанией, а также ее бенефициаром Ван Цзином и представителя Skyrizon в Украине Чен Хойшеном оказались под действием санкций с заморозкой активов и запретом на въезд в страну, которые были введены указом президента Владимира Зеленского на основании решения Совета национальной безопасности и обороны по инициативе СБУ. Сейчас компания оспаривает этот указ в Верховном суде Украины, добиваясь его отмены как противозаконного и бездоказательного.

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