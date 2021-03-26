Юлия Тимошенко: “Мотор Сич” — основание для международного конфликта, впереди китайские санкции к Украине

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52804 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73629 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110270 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145804 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196032 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193641 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279985 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328281 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157899 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143179 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 31814 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 26357 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 22583 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 19892 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 37614 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328281 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281501 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436605 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402500 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385673 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107684 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186770 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214925 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194827 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279985 просмотра
Актуальное
Юлия Тимошенко: “Мотор Сич” — основание для международного конфликта, впереди китайские санкции к Украине

Юлия Тимошенко: “Мотор Сич” — основание для международного конфликта, впереди китайские санкции к Украине

Киев  •  УНН

 • 27499 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что следят за развитием событий на “Мотор Сич”, а также впервые использовали формулировку о “требовании” к украинской власти о защите интересов китайских собственников контрольного пакета акций. Об этом пишет УНН.

Детали

Тем временем, украинские политики готовятся к резкому ухудшению отношений Украины со своим крупнейшим внешнеторговым партнером в случае завершения национализации запорожского предприятия.

Цитата

“Мы приняли к сведению соответствующие сообщения, — заявила сегодня на брифинге в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин в ответ на вопрос о готовящейся национализации украинской компании, в которой китайским компаниям принадлежит контрольным пакет акций. — Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы”.

Так она прокомментировала последние события, связанные с национализацией “Мотор Сич”: передачу 100% акций компании государственному агентству АРМА по инициативе СБУ, включая контрольный пакет китайских компаний и около 19% акций тысяч миноритарных акционеров, а впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации “Мотор Сич”.

Реакция украинских политиков

Украинские политики ожидают жестких санкций со стороны КНР, в том числе ограничений в сфере торговли, которые могут подорвать шаткую экономическую стабильность в стране.

“Это начало напряженных международных отношений между Украиной и Китаем, — заявила лидер партии „Батькивщина“, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. — Я хочу напомнить и правительству, и президенту, и всем остальным: Китай покупает наши товары, наши услуги, нашу аграрную продукцию и многое другое. Китай может применить санкции к Украине и это будет означать, что мы потеряем миллиарды, не имея права торговать с Китаем и поставлять туда украинскую продукцию. Меня сильно пугает, что, не понимая последствий, машут шашкой направо и налево”, — сказала политик о действиях Украины в отношении ее крупнейшего торгового партнера.

Юлия Тимошенко призвала украинскую власть к цивилизованному диалогу с Пекином по проблематике “Мотор Сич” на высшем политическом и профессиональном уровне:

“Ситуация с „Мотор Сич“ — это основание для международного конфликта, необходимо немедленно начинать переговорный процесс, потому что Украина в одном шаге от санкций. [Украинская власть], как ребенок, хватающий горячую сковороду — она не знала, что будет ожог. Можно с 9-го этажа прыгнуть с криками „Ура!“, но закончится это смертью. Они сейчас каждый день спускают Украину с 9-го этажа”, — описала Юлия Тимошенко действия украинской власти и последствия национализации “Мотор Сич” для украино-китайских отношений.

Глава ВО “Свобода” Олег Тягныбок напомнил, что Киев предпринял противозаконные действия по блокированию нормального сотрудничества украинской “Мотор Сич” с компаниями из Китая по инициативе США, и отметил, что выплата компенсаций китайским компаниям может привести к значительным бюджетным потерям для Украины.

“Китайские инвесторы уже требуют (вдумайтесь в эту сумму!) 3,6 миллиардов долларов компенсации (за потерянные инвестиции, неполученную будущую прибыль и строительство вспомогательных объектов в Китае). Речь идет о более 10% всего годового бюджета Украины. Из каких средств и как это будет оплачено? Собирается ли власть обязать именно [бывшего владельца контрольного пакета акций „Мотор Сич“ Вячеслава] Богуслаева выплатить компенсацию Китаю в полном объеме?”, — рассказал политик.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО “Мотор Сич”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ду Тао, президент Skyrizon об аресте 100% акций “Мотор Сич”: “Это вопиющее открытое ограбление”

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы