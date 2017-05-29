Ю.Вернидуб отримав нагороду кращому тренерові 31 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало виступи команд в 31 турі української Прем’єр-Ліги та обрало кращим наставником українського спеціаліста “Зорі” Юрія Вернидуба, інформує УНН з посиланням на сайт Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу.
Ю.Вернидуба оцінили середнім балом 4,8, віддавши чотири 5-ки і одну 4-ку в наступних критеріях оцінювання:
Номінальний результат команди — 4;
Труднощі в вишикувані та керуванні підопічними — 5;
Майстерність в роботі з кадрами — 5;
Тренерська майстерність — 5;
Накопичувальний критерій — 5.
“Травмовані Сухоцький, Чайковський, Кулач, дискваліфікований Рафаель Форстер — у кожній з ліній були свої втрати, однак „Зоря“ успішно їх компенсувала. Що особливо важливо, у кожному з матчів знаходиться у луганців гравець, здатний взяти на себе гру й забезпечити результат. Цього разу це був Пауліньо, який разом із колективом плідно попрацював на перемогу”, — йдеться у повідомленні організації.
Нагадаємо, що переможцем даної нагороди 30-го туру УПЛ став наставник “Дніпра” Дмитро Михайленко.