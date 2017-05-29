Ю.Вернидуб получил награду лучшему тренеру 31 тура УПЛ

Ю.Вернидуба оценили средним баллом 4,8, отдав четыре 5-ки и одну 4-ку в следующих критериях оценки:

Номинальный результат команды — 4;

Трудности в выстроении и управлении подопечными — 5;

Мастерство в работе с кадрами — 5;

Тренерское мастерство — 5;

Накопительный критерий — 5.

“Травмированы Сухоцкий, Чайковский, Кулач, дисквалифицирован Рафаэль Форстер — в каждой из линий были свои потери, однако „Заря“ успешно их компенсировала. Что особенно важно, в каждом из матчей находится у луганчан игрок, способный взять на себя игру и обеспечить результат. На этот раз это был Паулиньо, который вместе с коллективом плодотворно поработал на победу”, — говорится в сообщении организации.

Напомним, что победителем данной награды 30-го тура УПЛ стал наставник “Днепра” Дмитрий Михайленко.