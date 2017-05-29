Ю.Вернидуб получил награду лучшему тренеру 31 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало выступления команд в 31 туре украинской Премьер-Лиги и выбрало лучшим наставником украинцев специалиста “Зари” Юрия Вернидуба, информирует УНН со ссылкой на сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.
Ю.Вернидуба оценили средним баллом 4,8, отдав четыре 5-ки и одну 4-ку в следующих критериях оценки:
Номинальный результат команды — 4;
Трудности в выстроении и управлении подопечными — 5;
Мастерство в работе с кадрами — 5;
Тренерское мастерство — 5;
Накопительный критерий — 5.
“Травмированы Сухоцкий, Чайковский, Кулач, дисквалифицирован Рафаэль Форстер — в каждой из линий были свои потери, однако „Заря“ успешно их компенсировала. Что особенно важно, в каждом из матчей находится у луганчан игрок, способный взять на себя игру и обеспечить результат. На этот раз это был Паулиньо, который вместе с коллективом плодотворно поработал на победу”, — говорится в сообщении организации.
Напомним, что победителем данной награды 30-го тура УПЛ стал наставник “Днепра” Дмитрий Михайленко.