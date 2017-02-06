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The Guardian

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Ю.Тимошенко заявила, що настав час порушити питання про відставку уряду В.Гройсмана

Київ • УНН

 • 12851 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко впевнена, що настав час відправити уряд Володимира Гройсмана у відставку. Про це вона заявила на засіданні Погоджувальної ради керівників парламентських фракцій та комітетів, передає УНН.

Ю.Тимошенко заявила, що настав час порушити питання про відставку уряду В.Гройсмана

“Уже настав час ставити питання про відставку уряду Гройсмана, який є корупційним та некомпетентним в управлінні державою”, — наголосила Ю.Тимошенко.

За її словами, необхідно розглянути трагічне соціально-економічне становище, у якому опинилися люди, за всіма напрямками: “починаючи від руйнації середнього класу, малого підприємництва, фермерських господарств”.

Вона також розкритикувала нищівну для людей тарифну політику Кабміну та наполягає на розгляді цього питання на окремій не публічній нараді.

“Людям виставляють платіжки не лише по тарифах, а по якимось неосяжним нормах, де вони змушені платити більше, ніж нараховано по тарифах”, — наголосила Ю.Тимошенко.

Саме тому, за її словами, “Батьківщина” ініціюватиме подання проекту постанови про звіт уряду, про висловлення йому недовіри та про відставку В.Гройсмана.

“Більше країна не має права терпіти це невігластво, цю корупцію, цей непрофесіоналізм і побори з людей”, — наголосила лідер партії.

Окрім того, на брифінгу за підсумками Погоджувальної ради Ю.Тимошенко заявила, що є всі можливості негайно ухвалити відповідну постанову про висловлення недовіри уряду В.Гройсмана, про визнання його роботи вкрай незадовільною та про його відставку, якщо в парламенту буде політична воля.

“Це людина, яка не орієнтується в соціальних та економічних питаннях, та йде на поводу в кланів. Зокрема, це стосується необґрунтованих тарифів, враховуючи наявність в країні іншої корупції, яка сьогодні практично вирує в усіх міністерствах, у державних підприємствах. Треба негайно це робити, якщо ми хочемо врятувати Україну”, — підсумувала вона.

Раніше Ю.Тимошенко заявила, що партія “Батьківщина” більше не об’єднуватиметься з жодною політичною силою, аби не нести відповідальність за дії інших політиків.

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