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Ю.Тимошенко заявила, что пришло время поставить вопрос об отставке правительства В.Гройсмана

Киев • УНН

 • 12851 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверена, что пришло время отправить правительство Владимира Гройсмана в отставку. Об этом она заявила на заседании Согласительного совета руководителей парламентских фракций и комитетов, передает УНН.

Ю.Тимошенко заявила, что пришло время поставить вопрос об отставке правительства В.Гройсмана

"Уже пора ставить вопрос об отставке правительства Гройсмана, которое является коррупционным и некомпетентным в управлении государством", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

По ее словам, необходимо рассмотреть трагическое социально-экономическое положение, в котором оказались люди, по всем направлениям: "начиная разрушением среднего класса, малого предпринимательства, фермерских хозяйств".

Она также раскритиковала сокрушительную для людей тарифную политику Кабмина и настаивает на рассмотрении этого вопроса на отдельном не публичном совещании.

"Людям выставляют платежки не только по тарифам, а по каким-то непостижимым нормам, они вынуждены платить больше, чем начислено по тарифам", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Именно поэтому, по ее словам, "Батькивщина" будет инициировать представление проекта постановления об отчете правительства, о выражении ему недоверия и об отставке В.Гройсмана.

"Больше страна не имеет права терпеть это невежество, эту коррупцию, этот непрофессионализм и поборы с людей", - подчеркнула лидер партии.

Кроме того, на брифинге по итогам Согласительного совета Ю.Тимошенко заявила, что есть все возможности немедленно принять соответствующее постановление о выражении недоверия правительству В.Гройсмана о признании его работы крайне неудовлетворительной и о его отставке, если у парламента будет политическая воля.

"Это человек не ориентируется в социальных и экономических вопросах, и идет на поводу у кланов. В частности, это касается необоснованных тарифов, учитывая наличие в стране другой коррупции, которая сегодня практически бурлит во всех министерствах, на государственных предприятиях. Надо немедленно это делать, если мы хотим спасти Украину", - подытожила она.

Ранее Ю.Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" больше не будет объединяться ни с одной политической силой, чтобы не нести ответственность за действия других политиков.

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