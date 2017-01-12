Ю.Тандіт: "Списком Савченко" можуть скористатись шахраї, щоб вимагати гроші у родичів полонених

“Коли ми вперше дізналися, що вона буде опубліковувати ці списки, я їй подзвонив, я її попросив не робити цього, припускаючи, що можуть бути помилки. Але це не найважливіше. Ми говоримо про некоректність списків, що там є не просто якісь помарки, а в цьому списку є загиблі хлопці, яких нібито Україна подає на звільнення, там є вже звільнені і знайдені”, — зазначив радник голови СБУ.

“Тепер Центр по звільненню заручників працює в посиленому режимі, тому що були факти, коли після подібних опублікування (слава Богу, такий великий список ніколи раніше не публікували) з’являлися шахраї, які за даними персональним виходили на родичів і намагалися використовувати ситуацію. Близькі та рідні знаходяться в емоційно дуже важкому стані, і виходить на зв’язок по телефону людина і каже: „я знаю, як звільнити вашого сина, якщо ви не перерахуєте гроші на такий-то рахунок, то я його вб’ю“. І люди перераховували гроші”, — наголосив Ю.Тандіт.

Як повідомляв УНН, списки українських заручниківі, опубліковані народним депутатом Надією Савченко, можуть загрожувати життю бійців.