Ю.Тандит «Списком Савченко» могут воспользоваться мошенники, чтобы вымогать деньги у родственников пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. "Списком Савченко" могут воспользоваться мошенники, чтобы вымогать деньги у родственников пленных. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
"Когда мы впервые узнали, что она будет публиковать эти списки, я ей позвонил, я ее попросил не делать этого, предполагая, что могут быть ошибки. Но это не самое важное. Мы говорим о некорректности списков там не просто какие-то помарки, а в этом списке есть погибшие ребята, которых якобы Украина подает на освобождение, там есть уже освобожденные и найденные", - отметил советник председателя СБУ.
"Теперь Центр по освобождению заложников работает в усиленном режиме, потому что были факты, когда после подобных опубликований (слава Богу, такой большой список никогда ранее не публиковался) появлялись мошенники, которые по данным персональным выходили на родственников и пытались использовать ситуацию. Близкие и родные находятся в эмоционально очень тяжелом состоянии, и выходит на связь по телефону человек и говорит: "я знаю, как освободить вашего сына, если вы не перечислите деньги на такой-то счет, то я его убью". И люди перечисляли деньги ", - подчеркнул Ю.Тандит.
Как сообщал УНН, списки украинских заложников, опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко, могут угрожать жизни бойцов .