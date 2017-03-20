Ю.Самойловій не надходила інформація про дозвіл на в'їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Російський "Перший канал" не володіє будь-якою додатковою інформацією про те, що Служба безпеки України дала дозвіл на в'їзд учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойлової, крім тієї, що озвучувалася в ефірі. Про це повідомили в прес-службі телеканалу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Раніше в ЗМІ з посиланням на Перший канал з'явилася інформація про дозвіл в'їзд d Україну учасниці Євробачення від Росії співачці Юлії Самойлової. Як пояснили у прес-службі телеканалу, ця тема порушувалася в передачі "Недільний час".
"Кореспондент "Недільного часу" використовувала інформацію, що з'явилася в медіа, а зокрема, в газеті "Известия" від 15 березня, де повідомлялася, що українська влада дозволять Самойлової участь в конкурсі. Перший канал ніякої додаткової інформацією на даний момент не володіє", - повідомили в прес-службі.
Раніше прес-секретар президента РФ Д.Пєсков заявив, що в Росії немає опції заміни учасника Євробачення.
Нагадаємо, Росію на Євробаченні-2017 представить Юлія Самойлова.