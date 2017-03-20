Ю.Самойловой не поступала информация о разрешении на въезд в Украину

Ранее в СМИ со ссылкой на Первый канал появилась информация о разрешении въезд в Украину участницы Евровидения от России певице Юлии Самойловой. Как пояснили в пресс-службе телеканала, эта тема поднималась в передаче "Воскресное время".

"Корреспондент " Воскресного времени " использовала появившуюся в СМИ, а в частности, в газете " Известия " от 15 марта, где сообщалось, что украинские власти позволят Самойловой участие в конкурсе. Первый канал никакой дополнительной информации на данный момент не обладает ", - сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Д.Песков заявил, что в России нет опции замены участника Евровидения .

Напомним, Россию на Евровидении-2017 представит Юлия Самойлова.