Ю.Педоса призначили на посаду начальника ГУ НП у Вінницькій області

До цього Юрій Педос обіймав посаду першого заступника начальника ГУНП у Вінницькій області та виконував обов’язки керівника обласного управління поліції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції України Сергія Князєва.

Як повідомляв УНН, новий голова Національної поліції Сергій Князєв назвав проіритети своєї роботи, серед яких перечислив зокрема, безпечні вулиці для громадян, продовження реформ і налагодження роботи поліції в умовах війни на Донбасі.