Ю.Педоса призначили на посаду начальника ГУ НП у Вінницькій області
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. На посаду начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області призначили полковника поліції Юрія Педоса. Відповідний наказ Голови Нацполіції України оголосили під час відеоселекторної наради за участю керівників усіх рівнів підрозділів системи МВС Вінниччини, інформує УНН-Центр.
До цього Юрій Педос обіймав посаду першого заступника начальника ГУНП у Вінницькій області та виконував обов’язки керівника обласного управління поліції.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції України Сергія Князєва.
Як повідомляв УНН, новий голова Національної поліції Сергій Князєв назвав проіритети своєї роботи, серед яких перечислив зокрема, безпечні вулиці для громадян, продовження реформ і налагодження роботи поліції в умовах війни на Донбасі.