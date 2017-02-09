Ю.Педоса назначили на должность начальника ГУ НП в Винницкой области

До этого Юрий Педос занимал должность первого заместителя начальника ГУНП в Винницкой области и выполнял обязанности руководителя областного управления полиции.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Как сообщал УНН, новый глава Национальной полиции Сергей Князев назвал приоритеты своей работы, среди которых, в частности, безопасные улицы для граждан, продолжение реформ и налаживание работы полиции в условиях войны на Донбассе.