Ю.Луценко заявив, що ГПУ планує передати справу проти В.Януковича до суду до кінця року (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що планує “велику справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича в кінці року передати на ознайомлення суду. Про це він сьогодні сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Я планую „Велику справу“ про держзраду (В.Януковича — ред.) в кінці року передати на ознайомлення (сторін — ред.) і до суду. Менші справи, по мірі готовності, також будуть рухатися до українських судів”, — сказав Генпрокурор.
Раніше Ю.Луценко повідомив, що проводяться всі організаційні кроки, щодо великої справи колишнього президента України Віктора Януковича, задача буде вирішена вже цього року.
Нагадаємо, екс-президент України В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.