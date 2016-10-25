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Ю.Луценко заявив, що ГПУ планує передати справу проти В.Януковича до суду до кінця року (доповнено)

Ю.Луценко заявив, що ГПУ планує передати справу проти В.Януковича до суду до кінця року (доповнено)

Київ • УНН

 • 8211 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що планує “велику справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича в кінці року передати на ознайомлення суду. Про це він сьогодні сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Я планую „Велику справу“ про держзраду (В.Януковича — ред.) в кінці року передати на ознайомлення (сторін — ред.) і до суду. Менші справи, по мірі готовності, також будуть рухатися до українських судів”, — сказав Генпрокурор.

Раніше Ю.Луценко повідомив, що проводяться всі організаційні кроки, щодо великої справи колишнього президента України Віктора Януковича, задача буде вирішена вже цього року.

Нагадаємо, екс-президент України В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

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