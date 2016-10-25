Ю.Луценко заявил, что ГПУ планирует передать дело против В.Януковича к концу года (дополнено)

"Я планирую " Великое дело " о госизмене (В.Януковича - ред.) в конце года передать на ознакомление (сторон - ред.) и в суд. Меньшие дела, по мере готовности, также будут двигаться в украинские суды", - сказал генпрокурор.

Ранее Ю.Луценко сообщил, что проводятся все организационные шаги, по большому делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, задача будет решена в этом году.

Напомним, экс-президент Украины В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.