Ю.Луценко: суд визначив 1 млн грн застави підозрюваному поліцейському-хабарнику
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн грн застави начальнику одного з відділів структурного підрозділу Національної поліції України, якого підозрюють у отриманні 120 тис дол. хабара. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"ГПУ, СБУ спільно з Департаментами захисту економіки, внутрішньої безпеки НПУ викрито факт вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 120 тис. доларів США начальником одного з відділів структурного підрозділу Національної поліції України за попередньою змовою з іншими особами",- написав Ю.Луценко.
За його словами, поліцейський вимагав кошти за вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного в незаконних оборудках з нерухомістю.
"Печерським районним судом м. Києва 13.04.2017 правоохоронцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1 млн грн, а раніше співучаснику – аналогічний запобіжний захід",- уточнив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, затриманому на хабарі податківцю на Запоріжжі обрано запобіжний захід.