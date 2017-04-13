Ю.Луценко: суд определил 1 млн грн залога подозреваемому полицейскому-взяточнику

"ГПУ, СБУ совместно с Департаментами защиты экономики, внутренней безопасности НПУ выявлен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 120 тыс. долларов США начальником одного из отделов структурного подразделения Национальной полиции Украины по предварительному сговору с другими лицами", - написал Ю.Луценко.

По его словам, полицейский требовал деньги за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности подозреваемого в незаконных сделках с недвижимостью.

"Печерским районным судом. Киева 13.04.2017 милиционеру избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн грн, а раньше соучастнику - аналогичный мера пресечения", - уточнил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, задержанному на взятке налоговику в Запорожье избрана мера пресечения.