Ю.Луценко розповів про розслідування у справі С.Пашинського
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У справі щодо стрілянини за участю народного депутата України Сергія Пашинського відбуваються експерименти, а саме відтворення подій не місці. Про це сьогодні розповів журналістам Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“У справі Пашинського відбуваються слідчі дії, зокрема експерименти: відтворення події на місці. Вони відбуваються по черзі, з усіма трьома активними учасниками подій у присутності понятих. Як тільки вони завершаться, можемо говорити про той чи інший хід слідства”, — розповів Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.
Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.
10 січня 2017 слідчі прокуратури Київської області допитали народного депутата Сергія Пашинського.