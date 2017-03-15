Ю.Луценко рассказал о расследовании по делу С.Пашинского

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. По делу о стрельбе с участием народного депутата Украины Сергея Пашинского происходят эксперименты, а именно воспроизведение событий на месте. Об этом сегодня рассказал журналистам Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"По делу Пашинского происходят следственные действия, в том числе эксперименты: воспроизведение события на месте. Они происходят по очереди со всеми тремя активными участниками событий в присутствии понятых. Как только они завершатся, можем говорить о том или ином ходе следствия", - рассказал Генпрокурор.

Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.

Напомним, пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию.

10 января 2017 года следователи прокуратуры Киевской области допросили народного депутата Сергея Пашинского.

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