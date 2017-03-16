Ю.Луценко розповів про нові дані в інциденті з невідомими у сесійній залі ВР

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КИЇВ. 16 березня. УНН. За попередньою інформацією, напередодні поліцейські підійшли до трибуни Верховної Ради після закриття пленарного засідання. Про це журналістам у кулуарах Ради заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Якщо є таке звернення (О.Сироїд - ред.), то воно буде розглянуте і в межах компетенції ГПУ ми дамо оцінку. Наскільки мені відомо, працівники поліції з'явилися за трибуною ВР уже після закриття сесійного засідання, підкреслюю, після закриття сесійного засідання. Це попередня інформація, яку я отримав від депутатів", - сказав Ю.Луценко.

У разі, якщо це не правда, то за словами Генпрокурора, очевидно, є порушення регламенту ВР.

"Але чи є порушення закону, подивимося, зробимо висновки", - сказав Ю.Луценко.

Нагадаємо, напередодні віце-спікер Оксана Сироїд достроково закрила засідання ВР через пропуск до сесійної зали невідомих.

Нардеп І.Гринів заявив, що О.Сироїд порушила права нардепів, закривши ранкове засідання ВР.

Коаліція виступила за відставку віце-спікера О.Сироїд.

Українські Національні Новини

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