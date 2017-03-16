Ю.Луценко рассказал о новых данных в инциденте с неизвестными в сессионном зале ВР

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КИЕВ. 16 марта. УНН. По предварительной информации, накануне полицейские подошли к трибуне Верховной Рады после закрытия пленарного заседания. Об этом журналистам в кулуарах Рады заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Если есть такое обращение (О.Сыроид - ред.), то оно будет рассмотрено и в пределах компетенции ГПУ мы дадим оценку. Насколько мне известно, работники полиции появились за трибуной ВР уже после закрытия сессионного заседания, подчеркиваю, после закрытия сессионного заседания. Это предварительная информация, которую я получил от депутатов ", - сказал Ю.Луценко.

В случае, если это не правда, то, по словам Генпрокурора, очевидно, есть нарушение регламента ВР.

"Но есть ли нарушение закона, посмотрим, сделаем выводы", - сказал Ю.Луценко.

Напомним, накануне вице-спикер Оксана Сыроид досрочно закрыла заседание ВР из-за пропуска в сессионный зал неизвестных.

Нардеп И.Грынив заявил, что О.Сыроид нарушила права нардепов , закрыв утреннее заседание ВР.

Коалиция выступила за отставку вице-спикера О.Сыроид .

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