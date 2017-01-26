Ю. Луценко рекомендував заступнику міського голови Ужгорода прийти у прокуратуру з повинною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував на своїй сторінці у соцмережі Facebook інцидент із викриттям на хабарництві посадовців Ужгородської міської ради, зокрема, першого заступника міського голови Ужгорода, передає УНН.
Так, Ю. Луценко рекомендував заступнику Ужгородського міського голови негайно прибути в прокуратуру з повинною і навіть укласти угоду зі слідством.
«Облпрокуратура та управління К СБУ зафіксувало на вимаганні хабаря першого заступника мера Ужгорода Цапа, який вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл приватизації землі. Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабаря. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга. Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати кому йшли гроші на гору», – йдеться у дописі Юрія Луценка.
Як раніше повідомляв УНН, співробітники прокуратури Закарпатської області та спецпідрозділу “К” Управління Служби безпеки України у Закарпатській області проводять обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради та у житлових приміщеннях окремих посадовців мерії.