Ю.Луценко рекомендовал заместителю городского головы Ужгорода прийти в прокуратуру с повинной

Так, Ю. Луценко рекомендовал заместителю Ужгородского городского головы немедленно прибыть в прокуратуру с повинной и даже заключить сделку со следствием.

“Облпрокуратура и управления К СБУ зафиксировало на вымогательстве взятки первого заместителя мэра Ужгорода Козла, который требовал у предпринимателя 40 000 гривен за разрешение приватизации земли. Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Козел находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега. Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить сделку со следствием, если указать кому шли деньги”, - говорится в заметке Юрия Луценко.

Как ранее сообщал УНН, сотрудники прокуратуры Закарпатской области и спецподразделения “К” Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области проводят обыски в помещении Ужгородского городского совета и в жилых помещениях отдельных должностных лиц мэрии.