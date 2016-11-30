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Ю.Луценко прокоментував обрання керівника Генінспекції ГПУ

Київ • УНН

 • 3847 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко, який за рекомендацією конкурсної комісії обрав начальника управління МВС України в Миколаївській області Володимира Уварова на посаду керівника Генеральної інспекції Генпрокуратури, заявив, що останній має величезний досвід в МВС і саме така оперативна пам’ять потрібна для початку виявлення корупціонерів та зрадників у ГПУ. Про це він сказав журналістам у середу, передає кореспондент УНН.

Ю.Луценко прокоментував обрання керівника Генінспекції ГПУ

"Хочу нагадати, що комісія по відбору в більшості складалась з громадського суспільства, яке, власне, Богдан Васильович так наполегливо рекомендував. Нещодавно, за результатом першого туру, після проходження всіх фахових тестів та співбесід, було рекомендовано мені на призначення керівника Генеральної інспекції, який отримав 6 голосів з семи, Володимира Уварова. Він не працював в ГПУ, але він має величезний досвід в МВС. 26 років в органах внутрішніх спав, і близько 20 у карному розшуку. Саме така оперативна пам’ять потрібна нам для початку виявлення корупціонерів та зрадників всередині Генеральної прокуратури", - сказав він.

Нагадаємо, Ю.Луценко обрав кандидатуру В.Уварова на посаду керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНН, Генпрокурору конкурсна комісія рекомендувала дві кандидатури на посаду керівника Генеральної інспекції ГПУ.

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