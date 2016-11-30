Ю.Луценко прокомментировал избрание руководителя Генинспекции ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко, который по рекомендации конкурсной комиссии выбрал начальника управления МВД Украины в Николаевской области Владимира Уварова на должность руководителя Генеральной инспекции Генпрокуратуры, заявил, что последний имеет огромный опыт в МВД и именно такая оперативная память нужна для начала выявления коррупционеров и предателей в ГПУ. Об этом он сказал журналистам в среду, передает корреспондент.
"Хочу напомнить, что комиссия по отбору в большинстве состояла из гражданского общества, которое, собственно, Богдан Васильевич так настойчиво рекомендовал. Недавно, по результатам первого тура, после прохождения всех профессиональных тестов и собеседований было рекомендовано мне на назначение руководителя Генеральной инспекции, получил 6 голосов из семи, Владимира Уварова. он не работал в ГПУ, но он имеет огромный опыт в МВД. 26 лет в органах внутренних спал, и около 20 в уголовном розыске. Именно такая оперативная память нужна нам для начала выявления коррупционеров и предателей внутри Генеральной прокуратуры ", - сказал он.
Напомним, Ю.Луценко выбрал кандидатуру В.Уварова на должность руководителя Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины .
Как сообщал УНН, Генпрокурору конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на должность руководителя Генеральной инспекции ГПУ .