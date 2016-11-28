Ю.Луценко: під час оголошення підозри зв'язок з В.Януковичем був

"Зв'язок був. У мене є довідка про те, що зв'язок з Російською Федерацією був. Картинка була вимкнута. Шлепер є шлепер. Але все він чув і всі документи на руках у захисту, а завтра... доставлять по місцю знаходження", - заявив Ю.Луценко.

Нагадаємо, Ю.Луценко у відеорежимі оголосив В.Януковичу підозру у держзраді.