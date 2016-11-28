Ю.Луценко: во время объявления подозрения связь с В.Януковичем была
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что видеосвязь с Ростовским областным судом во время технического перерыва в заседании по делу об убийствах участников Евромайдана, когда Генпрокурор объявлял подозрение экс-президенту Виктору Януковичу, была. Об этом он заявил журналистаы под стенами Святошинского районного суда Киева, передает УНН.
"Связь была. У меня есть справка о том, что связь с Российской Федерацией была. Картинка была выключена. Шлепер есть шлепер. Но все он слышал и все документы на руках у защиты, а завтра... доставят по месту нахождения", - заявил Ю.Луценко.
Напомним, Ю.Луценко в видеорежиме объявил В.Януковичу подозрение в госизмене.