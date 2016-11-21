Ю.Луценко обговорив з прокурором МКС розслідування злочинів щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі з прокурором офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсудою обговорив перспективи спільного розслідування злочинів щодо протестів на Майдані, військових дій на Донбасі та анексії Криму. Про це Генпрокурор повідомив на своїй сторінці на Facebook, передає УНН.
"Наша делегація обговорила перспективи спільного розслідування злочинів щодо учасників мирного протесту на Майдані, військових злочинів та злочинів проти людяності на Донбасі та в Криму як нерозривного ланцюгу злочинів державної мафії Януковича та його кремлівських покровителів“,- зазначив Ю.Луценко.
Також, Генпрокурор України повідомив, що на зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі подякував за чітку позицію з визнання російської агресії в Криму і на Донбасі.
“Рішення Путіна відкликати підпис під Римським статутом — найкраще свідчення високого авторитету Міжнародного кримінального суду”, — написав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, Ю.Луценко розпочав зустріч з прокурором офісу МКС.