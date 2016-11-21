Ю.Луценко обговорив з прокурором МКС розслідування злочинів щодо України

"Наша делегація обговорила перспективи спільного розслідування злочинів щодо учасників мирного протесту на Майдані, військових злочинів та злочинів проти людяності на Донбасі та в Криму як нерозривного ланцюгу злочинів державної мафії Януковича та його кремлівських покровителів“,- зазначив Ю.Луценко.

Також, Генпрокурор України повідомив, що на зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі подякував за чітку позицію з визнання російської агресії в Криму і на Донбасі.

“Рішення Путіна відкликати підпис під Римським статутом — найкраще свідчення високого авторитету Міжнародного кримінального суду”, — написав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, Ю.Луценко розпочав зустріч з прокурором офісу МКС.