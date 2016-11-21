Ю.Луценко обсудил с прокурором МУС расследование преступлений в отношении Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время встречи с прокурором офиса Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсудой обсудил перспективы совместного расследования преступлений о протестах на Майдане, военных действий на Донбассе и аннексии Крыма. Об этом Генпрокурор сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Наша делегация обсудила перспективы совместного расследования преступлений в отношении участников мирного протеста на Майдане, военных преступлений и преступлений против человечности в Донбассе и в Крыму как неразрывной цепи преступлений государственной мафии Януковича и его кремлевских покровителей", - отметил Ю.Луценко.
Также, Генпрокурор Украины сообщил, что на встрече с прокурором Международного уголовного суда в Гааге поблагодарил за четкую позицию по признанию российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
"Решение Путина отозвать подпись под Римским статутом - лучшее свидетельство высокого авторитета Международного уголовного суда", - написал Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, Ю.Луценко начал встречу с прокурором офиса МУС.