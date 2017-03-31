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Ю.Луценко: керівництво АМКУ у відрядженні на території України

Ю.Луценко: керівництво АМКУ у відрядженні на території України

Київ • УНН

 • 13591 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Керівництво Антимонопольного комітету України раптово пішло у відрядження на території України. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“В Україні (перебуває керівництво АМКУ — ред.)”, — сказав Ю.Луценко.

Він додав, що наразі керівництва АМКУ на робочому місці немає, всі раптово пішли у відрядження.

“В АМКУ зранку, до початку робочого дня без застосування спецназу зайшли слідчі для вилучення документів, які свідчать про сприяння монопольному становищу і невжиття передбачених законом дій керівництвом АМКУ”, — сказав Ю.Луценко.

За його словами, низка українських компаній, які хотіли займалися дистрибюцією тютюнових виробів, зверталися до АМКУ з метою примусити виробників цигарок зруйнувати монополію і співпрацювати з іншими дистрибюторами, крім ТОВ “Мегаполіс Україна”.

“Попри свої обов’язки, покладені на них законом, керівництво АМКУ не вживало таких заходів для демонополізації ринку, чим на думку слідства, сприяло монопольному становищу компанії “Мегаполіс Тедіс Україна”, — сказав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, 31 березня в Антимонопольному комітеті проводять обшуки за участю ГПУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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