Ю.Луценко: руководство АМКУ в командировке на территории Украины

“В Украине (находится руководство АМКУ — ред.)”, — сказал Луценко.

Он добавил, что сейчас руководства АМКУ на рабочем месте нет, все внезапно ушли в командировку.

“В АМКУ утром, до начала рабочего дня без применения спецназа зашли следователи для изъятия документов, свидетельствующих о содействии монопольному положению и непринятии предусмотренных законом действий руководством АМКУ”, — сказал Ю.Луценко.

По его словам, ряд украинских компаний, которые хотели занимались дистрибьюцией табачных изделий, обращались в АМКУ с целью заставить производителей сигарет разрушить монополию и сотрудничать с другими дистрибьюторами, кроме ООО “Мегаполис Украина”.

“Несмотря на свои обязанности, возложенные на них законом, руководство АМКУ не предпринимало таких мер по демонополизации рынка, чем, по мнению следствия, способствовало монопольному положению компании” Мегаполис Тедис Украины", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, 31 марта в Антимонопольном комитете проводят обыски с участием ГПУ.