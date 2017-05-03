Ю.Гаврилечко про засекречення МОЗ даних щодо міжнародних закупівель: є ознака корупції

Так, за словами Ю.Гаврилечка, дані про закупівлі ліків за напрямом “Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей”, що були здійснені відповідно до постанови КМУ міжнародними спеціалізованими організаціями у період 2015-2016 років, не є ані державною, ані відомчою таємницею. Відтак, запитувана інформація є повністю відкритою, немає жодних підстав у відмові щодо її публічного оприлюднення, зауважив він.

"Це не є державна таємниця, це навіть не є відомча таємниця. Відповідно, ця інформація має бути повністю відкрита. Особливо коли сьогодні в Україні використовуються вже працюючі механізми через систему ProZorro - будь-які спроби цю інформацію утаємничити свідчать про те, що є корупційні інтереси у тих осіб, хто це робить. Тобто, людина яка каже, що це є таємна інформація – це є корупціонер, який безпосередньо отримує грошову або іншу споріднену винагороду за свої дії щодо просування тих чи інших організацій, які будуть використовувати кошти українського бюджету. Виключень немає, інших варіантів - теж. Коли утаємничується інформація щодо бюджетних витрат на публічні цілі – це є сто відсотків ознакою корупції", - сказав він.

Водночас, на думку Ю.Гаврилечка, правоохоронні органи мали б зацікавитися та відреагувати на відповідний факт втаємничення щодо міжнародних закупівель ліків для антиретровірусної терапії.

"Це є приводом для зацікавленості та реакції з боку правоохоронних органів. Зазвичай ліки, які Україна закуповує за кордоном, – це ліки, які держава має постачати хворим із хронічними захворюваннями. Щодо антиретровірусних препаратів – то це, зазвичай, препарати проти ВІЛ/СНІДу та грипу, тому що за міжнародними класифікаціями і грип, і ВІЛ/СНІД відносяться до саме ретровірусів. Дуже дивно, що дані щодо цих препаратів у МОЗ засекретили. Не розумію, відколи інформація про такі препарати стала таємницею", - відзначив він.

Нагадаємо, у МОЗ засекретили інформацію про міжнародні закупівлі ліків для антиретровірусної терапії.



