Ю.Гаврилечко о засекречивании Минздравом данных по международным закупкам: есть признак коррупции

Так, по словам Ю.Гаврилечко, данные о закупках лекарств по направлению "Централизованная закупка медикаментов для антиретровирусной терапии взрослых, подростков и детей", которые были осуществлены в соответствии с постановлением КМУ международными специализированными организациями в период 2015-2016 годов, не является ни государственной, ни ведомственной тайной. Поэтому, запрашиваемая информация является полностью открытой, нет никаких оснований в отказе по ее обнародованию, отметил он.

"Это не государственная тайна, это даже не является ведомственной тайной. Соответственно, эта информация должна быть полностью открыта. Особенно когда сегодня в Украине используются уже работающие механизмы через систему ProZorro - любые попытки эту информацию засекретить свидетельствуют о том, что есть коррупционные интересы у тех, кто это делает. То есть, человек, который говорит, что это секретная информация, - это коррупционер, который непосредственно получает денежное или иное аналогичное вознаграждение за свои действия по продвижению тех или иных организаций, которые будут использовать средства украинского бюджета. Исключений нет, других вариантов - тоже. Когда засекречивается информация о бюджетных расходах на публичные цели - это сто процентов является признаком коррупции", - сказал он.

Однако, по мнению Ю.Гаврилечко, правоохранительные органы должны заинтересоваться и отреагировать на соответствующий факт засекречивания относительно международных закупок лекарств для антиретровирусной терапии.

"Это является поводом для заинтересованности и реакции со стороны правоохранительных органов. Обычно лекарства, которые Украина закупает за рубежом, - это лекарства, которые государство должно поставлять больным с хроническими заболеваниями. По антиретровирусных препаратах - это, как правило, препараты против ВИЧ/СПИДа и гриппа, так как по международным классификациям и грипп, и ВИЧ/СПИД относятся к именно ретровирусам. Очень странно, что данные по этим препаратам в Минздраве засекретили. Не понимаю, с каких пор информация о таких препаратах стала тайной", - отметил он.

Напомним, в Минздраве засекретили информацию о международных закупках лекарств для антиретровирусной терапии.



