Ю.Гаврилечко о засекречивании Минздравом данных по международным закупкам: есть признак коррупции

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 41705 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 102008 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 113630 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126083 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146059 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159854 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123267 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138880 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189833 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291302 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
72%
Популярные новости

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13778 просмотра

Зеленский официально подтвердил проведение операции в Белгородской области

7 апреля, 18:05 • 10352 просмотра

Бывшего Генпрокурора Костина назначили послом в Нидерландах

7 апреля, 18:15 • 9174 просмотра

Премьер Канады: политика Трампа ведет США к рецессии и самосаботажу

7 апреля, 18:33 • 7180 просмотра

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае, а Мельника – представителем Украины в ООН

7 апреля, 18:41 • 7054 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188486 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244733 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446340 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399235 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484376 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27846 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27561 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42302 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64614 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71155 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Ю.Гаврилечко о засекречивании Минздравом данных по международным закупкам: есть признак коррупции

Киев • УНН

 • 18304 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Любая попытка засекретить информацию о бюджетных расходах на публичные цели является признаком коррупции и поводом для заинтересованности со стороны правоохранительных органов. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя информацию о том, что в Минздраве засекретили информацию о международных закупках лекарств для антиретровирусной терапии.

Ю.Гаврилечко о засекречивании Минздравом данных по международным закупкам: есть признак коррупции

Так, по словам Ю.Гаврилечко, данные о закупках лекарств по направлению "Централизованная закупка медикаментов для антиретровирусной терапии взрослых, подростков и детей", которые были осуществлены в соответствии с постановлением КМУ международными специализированными организациями в период 2015-2016 годов, не является ни государственной, ни ведомственной тайной. Поэтому, запрашиваемая информация является полностью открытой, нет никаких оснований в отказе по ее обнародованию, отметил он.

"Это не государственная тайна, это даже не является ведомственной тайной. Соответственно, эта информация должна быть полностью открыта. Особенно когда сегодня в Украине используются уже работающие механизмы через систему ProZorro - любые попытки эту информацию засекретить свидетельствуют о том, что есть коррупционные интересы у тех, кто это делает. То есть, человек, который говорит, что это секретная информация, - это коррупционер, который непосредственно получает денежное или иное аналогичное вознаграждение за свои действия по продвижению тех или иных организаций, которые будут использовать средства украинского бюджета. Исключений нет, других вариантов - тоже. Когда засекречивается информация о бюджетных расходах на публичные цели - это сто процентов является признаком коррупции", - сказал он.

Однако, по мнению Ю.Гаврилечко, правоохранительные органы должны заинтересоваться и отреагировать на соответствующий факт засекречивания относительно международных закупок лекарств для антиретровирусной терапии.

"Это является поводом для заинтересованности и реакции со стороны правоохранительных органов. Обычно лекарства, которые Украина закупает за рубежом, - это лекарства, которые государство должно поставлять больным с хроническими заболеваниями. По антиретровирусных препаратах - это, как правило, препараты против ВИЧ/СПИДа и гриппа, так как по международным классификациям и грипп, и ВИЧ/СПИД относятся к именно ретровирусам. Очень странно, что данные по этим препаратам в Минздраве засекретили. Не понимаю, с каких пор информация о таких препаратах стала тайной", - отметил он.

Напомним, в Минздраве засекретили информацию о международных закупках лекарств для антиретровирусной терапии.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.10
Bitcoin
$79,944.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,014.85
Ethereum
$1,590.86