Ю.Джима: це перша гонка "на нуль" за весь сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима, яка перемогла в спринтерській гонці на чемпіонаті Європи з біатлону поділилася враженнями після своєї перемоги, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
"Думки про те, що я можу показати високий результат, звичайно, були. Тут, напевно, вперше в гонці, я перебувала серед лідерів, так що шанси, природно, були. Але коли гонка почалася і все стріляли в нуль, у мене з'явилися сумніви. Тоді я подумала про те, що сьогодні на рубежах потрібно працювати тільки чисто, лише тоді я можу опинитися в топ три... Чесно, сама не знаю, як вдалося сьогодні, нарешті, відстрілятися чисто... за весь сезон це перша гонка "на нуль", - сказала Ю.Джима.
Також вона додала, що на останньому колу намагалися зробити відрив якомога більше.
"На останньому колі хіба у мене була велика перевага?! Чесно, ні про що не думала. Мені потрібно було бігти до фінішу, і потрібно було зробити відрив більше, тому що завтра гонка переслідування", - підкреслила біатлоністка.
Як повідомляв УНН, українка Ю.Джима здобула "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону.