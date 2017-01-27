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Ю.Джима: це перша гонка "на нуль" за весь сезон

Ю.Джима: це перша гонка "на нуль" за весь сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима, яка перемогла в спринтерській гонці на чемпіонаті Європи з біатлону поділилася враженнями після своєї перемоги, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

"Думки про те, що я можу показати високий результат, звичайно, були. Тут, напевно, вперше в гонці, я перебувала серед лідерів, так що шанси, природно, були. Але коли гонка почалася і все стріляли в нуль, у мене з'явилися сумніви. Тоді я подумала про те, що сьогодні на рубежах потрібно працювати тільки чисто, лише тоді я можу опинитися в топ три... Чесно, сама не знаю, як вдалося сьогодні, нарешті, відстрілятися чисто... за весь сезон це перша гонка "на нуль", - сказала Ю.Джима.

Також вона додала, що на останньому колу намагалися зробити відрив якомога більше.

"На останньому колі хіба у мене була велика перевага?! Чесно, ні про що не думала. Мені потрібно було бігти до фінішу, і потрібно було зробити відрив більше, тому що завтра гонка переслідування", - підкреслила біатлоністка.

Як повідомляв УНН, українка Ю.Джима здобула "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону.

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